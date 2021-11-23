«Ростелеком» построил в Новосибирской области 37 базовых станций по проекту УЦН 2.0

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Благодаря этому мобильная голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE) и беспроводной интернет стали доступнее для 12,5 тысяч жителей в 37 населенных пунктах региона.

В апреле этого года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства, который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек.

До конца 2021 года базовые станции появятся в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. В Сибири в проект этого года вошли 203 населенных пункта. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для строительства.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Мы успешно завершили запланированный объем работ и ввели в эксплуатацию все 37 базовых станций в 14 районах области. Для многих жителей региона это стало важным событием: теперь им тоже доступны современные и надежные услуги связи, открывающие доступ к цифровым ресурсам, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала компании «Ростелеком».

В 2021 году семь базовых станций было построено в Куйбышевском районе Новосибирской области, шесть - в Чановском, четыре - в Искитимском районах. По три станции заработало в Ордынском, Болотнинском и Убинском районах, по две - в Баганском, Кыштовском и Краснозерском районе. По одному населенному пункту охвачено в Мошковском, Коченевском, Сузунском, Купинском и Татарском районах.

- Стабильной и быстрой связи, развитию скоростного интернета в нашем регионе уделяется самое повышенное внимание. Помимо строительства вышек, идет активная работа по подключению к Сети социально значимых объектов - школ, ФАПов, пожарных частей, домов культуры, библиотек, пунктов полиции. С 2019 года подключено 1 626 объектов. Кроме того, благодаря распределительным оптоволоконным линиям связи, до конца 2021 года доступом к интернету будет обеспечено 2,3 тысячи домохозяйств, - подчеркнул Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области.