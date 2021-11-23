В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, который хотел украсть более 13 миллионов из банкомата

Приговор вступил в законную силу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске вынесли приговор 27-летнему парню, который пытался украсть из банкомата более 13 миллионов рублей. Осуществить преступный план он решил при помощи взрыва. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

— Чтобы украсть деньги, в ночь с 30 на 31 декабря 2020 года сибиряк вскрыл купюроприемник банкомата, закачал в него газ из двух баллончиков, разлил от банкомата до входа в помещение бензин, который попытался поджечь, воспламенив тем самым газ и произведя взрыв. Однако бензин не загорелся. После чего он покинул место преступления, — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Провальная попытка не остановила новосибирца: уже 7 января 2021 он вернулся на место преступления, чтобы довести дело до конца. Мужчина перекрыл купюроприемник шерстяным носком, но завершить начатое не удалось, его задержали.

Следствие показало, что в атакованных злоумышленником банкоматах находилось более 8 и 5 миллионов рублей. Суд приговорил злоумышленника к 2 годам 2 месяцам лишения свободы.

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