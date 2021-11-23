Новосибирцу, до смерти избившему сожительницу из-за ревности, вынесли приговор. Фото: СК РФ по НСО.

Новосибирский суд вынес приговор 47-летнему мужчине, который до смерти избил гражданскую жену. Обвиняли его по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом рассказали в региональном СК.

— Следствие и суд установили, в мае 2021 года фигурант по делу в состоянии алкогольного опьянения находился вместе со своей 45-летней сожительницей в квартире по улице Учительская. Они распивали спиртное. Затем поссорились на почве ревности. В ходе конфликта подсудимый жестоко избил сожительницу — он более 30 раз ударил ее ногами в обуви по голове и телу. От полученных травм сибирячка умерла на месте ЧП, — уточнили в Следственном комитете Новосибирской области.

Мужчину задержали. Вину в содеянном он признал. Ранее новосибирец уже был судим за кражи.

Суд признал его виновным. Агрессору назначили 7 лет колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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