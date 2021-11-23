Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 23 ноября 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 23 ноября 2021 года: сложно проехать по улице Котовского. Кроме того, затруднено движение по улицам Станиславского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по проезду Энергетиков. Пробки сковали улицы Титова, Троллейную, Блюхера и Новогоднюю. Сложно проехать по улице Немировича-Данченко и по проспекту Карла Маркса.

На правобережье не проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Также в пробках стоят водители на улицах Восход, Бориса Богаткова, Кирова и Военной.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро вторника, 23 ноября, достиг 7 баллов.

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