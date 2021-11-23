В Новосибирске бойцы СОБРа задержали мужчину на улице

Задержание произошло в первомайском районе. Фото: стоп-кадр

В Первомайском районе Новосибирска бойцы сборного отряда быстрого реагирования остановили автомобиль и задержали водителя. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в понедельник, 22 ноября.

— Сегодня на территории микрорайона «Весенний» бойцы СОБРа остановили седан и произвели задержание мужчины, находившегося в автомобиле, — написали подписчики паблика.

Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, задержание связано с оперативно-розыскными мероприятиями.

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