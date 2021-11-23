Новосибирец напал на таксиста с ножом и забрал у него 80 тысяч рублей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В полицию Новосибирска обратился 44-летний таксист. Он рассказал, что на него с ножом напал пассажир. Угрожая ему оружием, злоумышленник забрал у мужчины 80 тысяч рублей и два мобильных. Общая сумма ущерба составила 135 тысяч рублей. На место ЧП, которое случилось 21 ноября, выехала следственно-оперативная группа.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками отдела полиции №6 «Октябрьский» установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель г. Новосибирска, ранее молодой человек не был судим, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.
На парня завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемого на время следствия отправили в СИЗО. Таксисту вернули мобильные телефоны, а вот деньги злоумышленник успел потратить на свои нужды.
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