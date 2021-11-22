В Новосибирске в больнице №2 внедрили новую модель хранения лекарств

В Новосибирской городской клинической больнице №2 полностью обновила аптеку. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской городской клинической больнице №2 полностью обновили аптеку. В здании сделали капитальный ремонт, организовав новую модель хранения лекарств. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Теперь влажность и температуру в аптеке обеспечивает климат-контроль. Установлены надежные системы охраны и пожарной безопасности.

— Современная аптека — это не просто ремонт и современное оборудование, но и ежедневная работа по принципам бережливого управления: четкая логистика, единая система учета, — рассказывает главврач больницы Любовь Шпагина. — Сегодня в аптеке хранится больше ста тысяч упаковок различных препаратов. За сутки аптека выдает примерно тысячу упаковок. Без единой информационной системы, без принципов бережливого управления современная аптека эффективно работать не сможет.

Больница № 2 участвовала в пилотном проекте маркировки лекарств. После завершения ремонта и внедрения новой модели хранения, в аптеке необходимо просканировать каждую упаковку и внести ее в систему. Индивидуальный код гарантирует безопасность и позволяет исключить брак и контрафакт. Также можно будет проследить за движением каждого лекарства с момента производства до момента, как оно попадет к пациенту.

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