В центре Новосибирска магазин хотят построить на месте хоккейной коробки

В Новосибирске на месте хоккейной коробки во дворе дома хотят построить магазин. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске на месте хоккейной коробки во дворе дома на улице Трудовая,7 хотят построить магазин. Постановление о проведении общественных обсуждений по смене разрешенного использования земельного участка опубликовала мэрия города.

Как сообщается в документе, с инициативой о получении разрешения на строительство выступило расположенная неподалеку организация «Центр спортивной культуры». На участке площадью 1823 квадратных метра планируются построить торговые объекты, площадью до 5000 квадратных метров.

Против строительства выступают местные жители, за счет которых содержится хоккейная коробка. Они считают, что спортивный объект будет полезен людям больше, чем еще одни торговые павильоны.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

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