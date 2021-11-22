Алексей Васильев уходит с поста министра науки Новосибирской области

Алексей Васильев возглавит одно из подразделений «Росатома». Фото: Кадр из видео

В Новосибирске на заседании, посвященному открытию музея науки, заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова сообщила, что с поста министра науки региона уйдет Алексей Васильев.

Как сообщает издание «Континент Сибирь», Алексей Васильев после ухода с поста возглавит одно из подразделений «Росатома». А временно исполняющим обязанности министра станет его заместитель Евгений Павлов. Останется ли он на должности в дальнейшем, пока неизвестно.

Алексей Васильев родился 2 января 1973 года в Ангарске Иркутской области. Он закончил НГУ, является кандидатом физико-математических наук. Начинал свою работу лаборантом в физической лаборатории Государственного учреждения Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН. В последнее время работал заместителем директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.

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