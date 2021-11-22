Новосибирский фильм «Прочерк» выиграл золото в Каннах

Новосибирский фильм «Прочерк» получил премию «Золотой дельфин». Фото: Кадр из видео\"День Аиста"
Новосибирский фильм «Прочерк» получил премию «Золотой дельфин» на международном фестивале в корпоративного видео и документалистики в Каннах. Об этом сообщили на сайте компании FreeMotion Group.
— Всего на фестиваль в 2021 году было подано 888 работ из 42 стран в 44 категориях. В шорт лист авторитетным жюри было отобрано 205 работ, — сообщили в компании. — Одну из золотых наград завоевал короткометражный художественный фильм «Прочерк» для новосибирской организации усыновителей «День Аиста». Эта работа победила в категории «Фандрайзинг, Некоммерческие организации».
Режиссером фильма стал Павел Меняйло. Рассказывает картина о парне, который еще с младенчества живет в приемной любящей семье. Повзрослев, он пытается найти свои корни, чтобы понять кем он является.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер