Под Новосибирском ребенка зажало дверью автобуса в давке

Вместо обычного автобуса стал ходить маленький "ПАЗик"
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жители Искитима пожаловались на давку в автобусах. Об этом возмущенные горожане написали в сообществе «Подслушано в Искитиме» во «ВКонтакте».
— В прошлый четверг автобус №1 не пришел на остановку «Киевскую», а пришел маленький ПАЗик №2 . Уже на второй остановке было не пропихнуться: дети в школу, взрослые на работу. Ребенка дверью зажало, потом кому-то ногу тоже дверью зажало. Кондуктор начала орать, чтобы не лезли в автобус, что здесь дети, что их можно придавить. Ребенок расплакался, мол, я не выйду на своей остановке, — написала в соцсети подписчица паблика..
Утром 22 ноября давка на маршруте №2 «Киевская — Газовая» повторилась. Тогда местная жительница позвонила в администрацию. После чего, вечером, вместо «ПАЗика» на маршрут вышел вместительный городской автобус.
Кроме того, сибиряки пожаловались, что мерзнут на остановках в долгом ожидании транспорта. Многие из них ждут автобуса с детьми на морозе.
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