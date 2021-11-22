В Новосибирске спасают 100-летние руины винзавода рядом с новым ЛДС

Руины можно приспособить под ресторан или кафе. Фото: Константин Голодяев

В Новосибирске недалеко от стройки нового ЛДС находятся руины, которые, предположительно, остались от винокурни села Бугры. Предполагается, что это фрагменты производственного корпуса. Само же село Бугры находилось на территории современного Кировского района.

— Специалисты не нашли в этих развалинах ничего ценного. В сохранении и охране ими отказано, — рассказал КП-Новосибирск краевед Константин Голодяев. — Однако на совместном заседании научно-методического и общественного советов по охране объектов культурного наследия такое решение подтверждено не было.

По словам экспертов, развалины — единственный дореволюционный руинированный объект в Новосибирске.

— Необходима историческая экспертиза, чтобы достоверно узнать, отчего именно остались руины и какова их ценность, а пока было внесено предложение блокировать всякую строительную деятельности на данной территории, — добавляет Голодяев.

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