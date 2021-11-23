В Новосибирске снизилось число карманных краж

Излюбленное место карманных преступников - общественный транспорт Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области число карманных краж снизилось почти на треть. Если в 2019 году преступники совершили 1224 таких краж, то в этом — 773.

— Снижение связано с тем, что в этом году было задержано несколько серийных карманных воров. Нужно понимать, что карманные кражи — это наиболее квалифицированный вид преступления. Как правило, это профессиональные преступники, неоднократно судимые, там всегда присутствует серийность, поскольку они не меняют свой преступный промысел, — начальник областного управления МВД охранообщественного порядка Виктор Мамаков.

По его словам, уличный грабеж или разбой — достаточно технически простое исполняемое преступление. А вот в карманных кражах нужна подготовка, психологические навыки. Играет роль и поведение преступника. Как правило, карманники действуют в составе группы, создавая искусственную давку на входе в общественный транспорт. Это люди, которые занимаются кражами профессионально в течение всей своей жизни, начиная от 25 и заканчивая к 65 годам.

— Основные места: общественный транспорт, торговые центры в преддверии праздников, либо в выходные дни. Также рынки, где скапливается большее количество граждан. В торговых центрах в основном совершаются кражи на входе. Преступники искусственно создают давку, другим способом отвлекают внимание потерпевшего. И уже основной исполнитель, воспользовавшись этим, совершает кражу, — пояснил Виктор Владимирович.

При входе в автобус, один из преступников идет впереди жертвы и имитирует поскальзывание. Второй подталкивает жертву, и в этот момент происходит кража. После этого тот, который совершил кражу в автобус не заходит, а тот, который шел впереди, выходит на следующей остановке. Как правило, жертву злоумышленники выбирают на остановке. Сначала высматривают и потом уже совершают преступление.

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