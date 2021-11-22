«У оленей сломался навигатор»: новосибирцы заметили Санта Клауса на улицах города

Санта был замечен на улице. Фото: предоставлено Екатериной
Утро в домовом чате на улице Заречной в Первомайском районе началось с фотографии Санта Клауса. Жительница Новосибирска Екатерина отправила снимок мужчины в красном костюме и мешком за спиной.
Эту фотографию мне прислал муж. Санта Клаус ходил вокруг дома и разговаривал по телефону. У него в мешке что-то было, говорит Екатерина.
Жители дома обсудили неожиданного гостя. Когда фото попало в социальные сети, то собрало больше сотни лайков и комментариев.
— У оленей сломался навигатор.
— Сани угнали.
— Это прошлогодний дед.
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