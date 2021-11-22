В Новосибирск придет штормовой ветер и гололед с 23 по 25 ноября

В Новосибирск придет потепление и сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирск придет потепление и сильный ветер. Синоптики обещают плюсовую температуру уже во вторник, 23 ноября.

— Уже во вторник, 23 ноября, днем в Новосибирске потеплеет до +1 градуса, ветер будет дуть западный со скоростью 9-14 метров в секунду, местами возможны порывы до 20 метров в секунду. Возможен мокрый снег, на дорогах — гололед, — сообщает Западно-Сибирский Гидроментцентр.

Потепление продержится до 25 ноября. В четверг температура воздуха, также будет варьироваться от -1…+1 градуса, ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Возможен небольшой мокрый снег.

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