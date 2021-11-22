Сибирячке вынесли приговор за взятку судебному приставу в 20 тысяч рублей

Жительнице Новосибирска вынесли приговор за взятку судебному приставу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительнице Новосибирска вынесли приговор за взятку судебному приставу. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

— В суде установлено, что с 25 мая 2020 года в производстве судебного пристава-исполнителя отделения судебных приставов по Калининскому району Новосибирска находилось сводное исполнительное производство в отношении должницы. В рамках производства судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля «Хонда Фит Ария», принадлежащего женщине, — сообщили в ведомстве. — И 14 января в салоне автомобиля она передала 20 тысяч взятки судебному приставу, чтобы запреты, связанные с ее машиной, были сняты. Еще 10 тысяч рублей приставу женщина пообещала передать уже после того, как он исполнит свое обещание.

Сибирячку задержала полиция, однако свою вину женщина не признавала. Она заявила, что ее со стороны должностных лиц была провокация. Суд, тем не менее, признал сибирячку виновной в даче взятки по части 3 статьи 291 УК РФ. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 40 тысяч рублей.

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