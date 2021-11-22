Вандалы в селе Раздольное не пощадили церковь

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

19 ноября в 22.05 «гвардейцы», прибывшие по сигналу тревожной кнопки в пивной магазин на улице Серафимовича, задержали и передали полицейским двух молодых девушек, которые, будучи недовольными обслуживанием, грубо и нецензурно выражались в адрес продавцов, оскорбляя их.

20 ноября в 20.30 сигнал тревоги в дежурную часть ГВАРДИИ поступил из травмпункта на проспекте Дзержинского. Пьяный мужчина со сломанной ключицей обратился в медучреждение, сопровождая просьбу о помощи грубой руганью и громкими криками. С прибытием бойцов ГБР больной успокоился, и врачи смогли наложить ему гипс.

21 ноября в 1.24 в дежурную части ГВАРДИИ поступил тревожный сигнал от охранной сигнализации, установленной в приходе храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Смоленской в селе Раздольное. Бойцы ГБР, прибывшие на вызов, обнаружили, что в храме разбиты пять окон. Внутрь здания, к счастью, злоумышленники проникнуть не успели, поэтому материальные, а главное - культурные ценности остались нетронутыми. По факту причинения вреда подано заявление в полицию.

21 ноября в 12.34 сотрудником ГВАРДИИ в поселке Бодайбо Иркутской области была пресечена попытка хищения дизельного топлива. Водитель, слив при разгрузке горючее из цистерны не полностью, планировал покинуть территорию горно-обогатительного комбината. На выезде он был остановлен охранником для досмотра, в ходе которого излишки топлива были обнаружены. В деталях происшествия разбирается служба безопасности предприятия.

21 ноября в 19.41 группа быстрого реагирования ГВАРДИИ была вызвана в магазин на улице Серебренниковской. Мужчина, находившийся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, вел себя не просто странно, но и очень опасно - он в прямом смысле слова бросался на окружающих его людей. «Гвардейцы» задержали мужчину и передали сотрудникам полиции.

21 ноября еще один нетрезвый хулиган был задержан бойцами ГБР в 0.42 в пивном магазине на улице Планировочной. Он собирался избить продавца без видимой причины и кинулся на него с кулаками. Прибывшие на вызов «гвардейцы» задержали нападавшего и передали полицейским.