Погода в Новосибирске на 23 ноября 2021 года: мокрый снег и ветер

Из-за потепления на дорогах будет скользко. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Новосибирске на 23 ноября 2021 года: в городе будет плюсовая температура и мокрый снег, а также сильный ветер. Об этом сообщают синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.

— В ночь на вторник потеплеет до -2..-4, а днем температура составит -1...+1 градус. Временами пройдет небольшой снег, будет дуть сильный западный ветер со скоростью до 20 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура составит -8…-13 градусов, а ночью понизится до -22. Синоптики также передают мокрый снег, гололед и метели.

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