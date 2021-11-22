В Новосибирске ожидается пасмурный и снежный декабрь-2021

Декабрь будет пасмурным и снежным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, каким будет первый месяц зимы в Новосибирске. По данным сайта «Gismeteo» в начале декабря температура воздуха будет составлять -12…-21 градус, а в остальные дни колеблется -12…-17 градусов. Весь месяц по данным сайта новосибирцев будет ожидать пасмурная погода и снегопад.

Как сообщает сайт «Яндекс.Погода» весь месяц будет теплым. В среднем температура будет держаться от -10 до -15, а атмосферное давление составит 754-759 миллиметров ртутного столба. Помимо этого синоптики обещают снегопад к концу декабря, а солнце выглянет из-за туч всего на сутки 27 числа.

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