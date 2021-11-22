Новосибирский завод «Искра» увеличил производительность благодаря нацпроекту

Фото: НМЗ «Искра».

На экспериментальном участке производительность труда выросла более чем на 25% по сравнению с показателями прошлого года. Кроме того, за счет реорганизации процессов на участке удалось снизить прямые затраты на 800 тыс. рублей в год.

В Новосибирской области к национальному проекту «Производительность труда» уже присоединилось 48 компаний. Адресную поддержку предприятиям в регионе оказывает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданный на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. С рядом предприятий, в том числе, с НМЗ «Искра», работают эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

НМЗ «Искра» является производителем промышленных средства взрывания для горнорудной и угольной промышленности. В компании на период реализации проекта было поставлено три задачи, все плановые показатели удалось превысить.

- Одной из задач было снизить время изготовления латунного колпачка для капсюлей-воспламенителей от получения материала со склада до отгрузки потребителю до 50 дней. Но нам удалось сократить этот процесс до 4 дней. Вторая задача - нужно было уменьшить количество полуфабрикатов, ожидающих отгрузки, с 68 млн штук до 50 млн штук. Нам удалось сократить их количество до 48 млн штук, - отметил генеральный директор НМЗ «Искра» Сергей Кондратьев.

Кроме того, исключив необходимость работы в выходные и праздничные дни без потери темпа за счет реорганизации процессов, «Искра» снизила прямые затраты на 800 тыс. руб. в год по пилотному участку. Теперь завод продолжит эксперимент и в других цехах.