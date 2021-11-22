Новосибирец заморозил мозг отца, чтобы потом воскресить его

Отец Алексея умер в возрасте 56 лет. Фото: личный архив

Житель Новосибирска Алексей Хозяйкин семь лет назад решил заморозить мозг отца после его смерти. Таким образом мужчина хочет спустя десятки лет «воскресить» близкого человека. Такая процедура носит название «нейрокрионирование».

— Я принял это решение еще задолго до смерти отца. Он вел достаточно опасный образ жизни — пил, курил так что я знал, что он не доживет до 60 лет. Потом у него обнаружили рак легких. Он ушел рано, когда ему было всего 56 лет, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Хозяйкин.

Известно, что никто из родственников, которых сибиряк поставил в известность заранее, не возражал такой процедуре. Заморозка мозга обошлась Алексею в 700 тысяч рублей, деньги он выплачивал, пользуясь рассрочкой. Вот уже семь лет мозг умершего мужчины хранится в так называемом хранилище в Москве.

Новосибирец уверен, что через 30 лет наука научится возвращать замороженных людей к прежней жизни, в числе их, в мечтах мужчины, и будет его отец.

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