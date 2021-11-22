В Новосибирской области пожарные потушили две бани. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В понедельник, 22 ноября, сотрудники МЧС дважды ликвидировали пожары в банях. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, около 4-х утра загорелся банно-гостиничный комплекс на улице Энтузиастов в Бердске. Когда огнеборцы прибыли на место, открытым пламенем горел мансардный этаж здания. Сотрудники МЧС менее чем за час потушили открытое горение. Площадь пожара составила 300 квадратов. В тушении огня участвовали 32 человека и 10 единиц техники.

Затем, примерно в 7:54, загорелось четырехэтажное административное здание на улице Николаева в Академгородке. Когда пожарные прибыли на место, дым шел с четвертого этажа. По предварительным данным, в сауне вспыхнула отделка. Из горящего помещения самостоятельно спаслись 15 человек.

— Проникнув в помещение, специалисты газодымозащитной службы обнаружили очаг возгорания в парилке и оперативно его ликвидировали, — добавили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате ЧП никто не пострадал. Причину пожаров установят дознаватели МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber