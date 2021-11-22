Леса Новосибирской области проверяют на предмет незаконных предновогодних вырубок

Проводить рейды будут 26 групп
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области начались предновогодние рейды по выявлению лесорубов. Всего в них задействованы 26 мобильных групп. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.
— Министерством организовано ежедневное патрулирование, в том числе с сотрудниками правоохранительных органов. На территории Новосибирской области действуют 26 мобильных групп, — заявил министр Андрей Даниленко.
Кроме того, в предновогодний сезон будут проверять граждан и юрлиц на законность приобретения деревьев хвойных пород.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер