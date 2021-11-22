Леса Новосибирской области проверяют на предмет незаконных предновогодних вырубок

Проводить рейды будут 26 групп Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области начались предновогодние рейды по выявлению лесорубов. Всего в них задействованы 26 мобильных групп. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

— Министерством организовано ежедневное патрулирование, в том числе с сотрудниками правоохранительных органов. На территории Новосибирской области действуют 26 мобильных групп, — заявил министр Андрей Даниленко.

Кроме того, в предновогодний сезон будут проверять граждан и юрлиц на законность приобретения деревьев хвойных пород.

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