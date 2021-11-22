В Новосибирской области от ковида начали прививать иностранцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области от ковида начали прививать иностранных граждан. Об этом в понедельник, 22 ноября, на оперативном совещании в правительстве сообщил министр регионального здравоохранения Константин Хальзов.

— С сегодняшнего дня мы начинаем вакцинацию работников иностранных консульских учреждений, расположенных на территории Новосибирской области, а также иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории Новосибирской области. Для этого мы открыли три пункта вакцинации — на базе 1-ой поликлиники, поликлиники № 16 и на базе Обской центральной городской больницы, — уточнил министр.

По словам Хальзова, в регионе растут темпы вакцинации от коронавируса. Первым компонентом привились уже 1 104 714 жителей Новосибирской области. Завершили курс вакцинации — 906 222 сибиряка.

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