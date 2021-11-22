В Новосибирской области 453 детей заразились коронавирусной инфекцией

Остальные школы продолжают работать в штатном режиме
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области растет число детей, заразившихся ковидом. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в понедельник, 22 ноября. Мероприятие прошло в правительстве региона. Сейчас коронавирусом в регионе болеют 453 ребенка.
— У нас все школы работают в штатном режиме. Чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. По общеобразовательным организациям у нас 411 заболевших — 368 детей и 43 работника. В дошкольных организациях зафиксировано 123 заболевших коронавирусом, из которых 85 детей и 38 работников, — заявил министр образования Сергей Федорчук
Из-за ОРВИ полностью остановлена деятельность двух дошкольных образовательных учреждений. Также частично приостановлена работа 53 детских садов и 37 школ из-за ОРВИ.
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