Еще 14 пациентов умерли от коронавируса в Новосибирской области

Коронавирус за сутки выявили ещё у 391 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 22 ноября, оперативный штаб Новосибирской области сообщил о ещё 14 умерших от коронавируса.

— Это были мужчины в возрасте 72, 66, 83, 73, 68 лет и двое мужчин в возрасте 62 лет и женщины в возрасте 72, 89, 66, 69, 70 лет и две женщины в возрасте 64 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 679 человек, — сообщил оперштаб.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 79 558 случаев коронавируса, в том числе у 8 201 ребенка.

С выздоровлением уже выписаны в сумме 56 607 пациентов, за сутки выздоровели 61 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 145 пациентов, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации находятся 363 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 56 пациентов.

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