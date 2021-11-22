Новосибирский Красный Крест проводит марафон психологической помощи

Фото: предоставлено Новосибирским областным отделением Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест.

Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест организовало кабинет здоровья, где люди старшего возраста могут получить лечение и отдохнуть. А теперь специалисты организовали еще и цикл психологических мероприятий, назвав его «Марафон психологической помощи». В него входят:

• групповые тренинги;

• работа с метафорическими картами;

• песочная терапия;

• нейрографика;

• арт-терапия.

Фото: предоставлено Новосибирским областным отделением Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест.

- Особой популярностью пользуется песочная терапия. Ведь все мы с вами немного дети, и именно песок оказывает релаксирующий и успокаивающий эффект. А когда с помощью песка прорабатываются страхи, тревоги и проблемы, это замечательно вдвойне. Вместе с песком используются различные формочки. На первый взгляд кажется, что взрослые люди просто играют, как в детстве, но на самом деле маленькими шажками происходит трансформация психологического состояния. Востребованность марафона психологической помощи объясняется последствиями после ковида. Страх, одиночество, болезнь сильно пошатнули нервную систему. Поэтому мы будем всеми силами поддерживать людей в их непростой период жизни, - прокомментировали специалисты Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест.

Узнать актуальное расписание марафона психологической помощи можно по телефону +7 (383) 22-11-855.