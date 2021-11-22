Вице-мэр Новосибирска прокомментировала свое видео в снегу

После бани Анна Терешкова обычно проводит эту процедуру

Вице-мэр Новосибирска прокомментировала нашумевшее видео, где она «купается в снегу». Она рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, что это для нее традиция. Ролик набрал бешенную популярность: на нем более 6500 просмотров, а также больше ста комментариев.

— Это моя традиция. Я очень люблю ходить в баню и обтираться снегом. В любую погоду, — рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Напомним, видео появилось в Инстаграм Анны Терешковой. Она подписала кадры: «Это Сибирь! -20».

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