Новосибирские спасатели вытащили из Оби женщину, провалившуюся под лед. Фото: служба спасения МАСС.

Новосибирские спасатели получили информацию от очевидца, что в районе Октябрьского моста, на реке Обь, заметен силуэт, похожий на человека. На разведку незамедлительно выехали специалисты. Это произошло в воскресенье, 21 ноября.

— На разведку и сбор информации выехал оперативный экипаж спасателей, а на реку Обь вышел аэробот. В районе 2-й опоры моста, по пояс в воде обнаружили одетую в одежду 32-летнюю сибирячку. Спасатели помогли ей забраться на аэробот и доставили ее к берегу. Женщина получила переохлаждение: ее укутали в теплые одеяла и вызвали ей скорую помощь, — рассказали в службе спасения МАСС.

Сибирячка пояснила, что гуляла вдоль Оби и случайно провалилась в реку.

Спасатели добавили, то, что женщину заметили прохожие — настоящее чудо. Она могла погибнуть от переохлаждения или утонуть.

— Прогулки вдоль кромки льда и береговой линии Оби опасны, так как лед не сформировался, сильное течение не даст полностью замерзнуть реке даже в крепкие морозы. Особенно опасны такие прогулки ночью, в темное время суток, — предупредили в МАСС.

Спасатели напомнили, если вы стали очевидцем ЧП, или сами попали в беду, нужно звонить по номерам: 112 или 231-06-49.

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