В Новосибирске родители учеников школы № 218 заявили о драках на уроках

"Слабых" учеников отправляют в обычные классы
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Родители учеников новосибирской школы № 218 пожаловались на драки во время уроков. Кроме того, их не устраивает качество образования, которое предоставляет учебное заведение. Также одной из претензий было и то, что классный руководитель одного из классов уже два месяца находится на больничном и не выполняет свои обязанности. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
— По факту информации проводится проверка. Разбираемся в ситуации, — уточнил Сергей Федорчук.
Известно, что школа позиционирует себя, как «научная» и «высокотехнологичная», однако родители уверены, школа не соответствует такой характеристике.
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