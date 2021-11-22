В Новосибирске задержали 18-летнюю студентку, получившую крупную партию наркотиков. Фото: УТ МВД СФО.

Транспортные полицейские рядом с железнодорожной станицей Нижняя Ельцовка задержали18-летнюю студентку. Девушка вскрывала «клад» с запрещенным веществом, координаты о местоположении которого, она получила накануне в мессенджере. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО.

— Эксперты-криминалисты установили, изъятое вещество — N-метилэфедрон. Наркотики были расфасованы в 60 пакетиков и приготовлены для сбыта в различных районах Новосибирска. Общая масса запрещенных веществ превысила 45 граммов, — уточнили в ведомстве.

Задержанная девушка оказалась студенткой одного из колледжей Новосибирска.

В отношении 18-летней сибирячки возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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