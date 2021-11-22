Умерла Тамара Андрушкевич — известный новосибирский ученый-химик . Фото: ИВАНОВА Диана

В Новосибирске умерла Тамара Андрушкевич — ученый-химик с мировым именем. Доктор химических наук, основатель целого направления в области гетерогенного окислительного катализа, скончалась на 84-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска. Анатолий Локоть выразил соболезнования в связи с уходом Тамары Андрушкевич.

— Ушла из жизни Тамара Витальевна Андрушкевич — ученый всероссийского масштаба, выдающийся исследователь, автор более 200 научных публикаций, 20 российских и зарубежных патентов, талантливый наставник, искренний и неравнодушный человек, — говорится в тексте соболезнования.

Известно, Тамара Витальевна окончила Московский институт тонкой химической технологии. После чего, в 1961 году, стала работать в новосибирском Академгородке, в Институте катализа Сибирского отделения АН СССР под руководством Г. К. Борескова. С 1992 года по 2007 она занимала должность заведующей лабораторией селективного гетерогенного окисления. Кроме того, она руководила институтским отделением Менделеевского общества. Также Тамара Андрушкевич была ученым секретарем Проблемного семинара Института.

Мэр Анатолий Локоть пожелал родным, коллегам и ученикам ученого сил и выдержки.

Редакция КП-Новосибирск также выражает искренние соболезнования близким Тамары Витальевны.

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