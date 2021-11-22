Новосибирский общественник заявил о пользе ликвидации парковочных мест

Большой уровень автомобилизации увеличивает число парковочных мест Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский общественник Алексей Колесников рассказал, в чем польза ликвидации бесплатных парковочных карманов в городе и, в частности, на Вокзальной магистрали.

— Все городах мира при выходе на высокий уровень автомобилизации ограничивают как минимум парковку, а иногда и использование автомобилей. Высоким считается уровень автомобилизации в 300 — 400 автомобилей на человека. Сейчас в городе 600 000 автомобилей на 1 600 000 человек. То есть 375 автомобилей на 1000 человек. Если брать только личные автомобили, которых 480 000, то это около 300 автомобилей на 1000 человек, — пояснил КП-Новосибирск Алексей Колесников.

По его словам, Новосибирск вовремя начал принимать меры по борьбе с автомобилизацией. Общественник надеется, в перспективе в городе ограничат использование автомобилей.

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