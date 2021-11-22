В каких виртуальных мирах проводят время новосибирцы

Фото: Компания МегаФон.

Учебные каникулы, ноябрьские выходные и пасмурная погода за окном переключили внимание пользователей на отдых в виртуальных мирах. Анализ обезличенных данных показал, что за период нерабочих дней в начале месяца новосибирцы провели за игрой почти в полтора раза больше времени, чем неделей ранее.

Специалисты МегаФона подтвердили, что проходить виртуальные миссии в основном предпочитают школьники и студенты - в течение года мобильная активность в игровой сфере повышалась именно в периоды учебных каникул. Например, в июле передача данных на гейминговые сервисы в регионе выросла на 51%. За лето абоненты скачали 21% от годового игрового трафика. Как правило, после затяжных праздников и отдыха пользователи возвращаются в офлайн - сразу после январских и летних каникул мобильный трафик снижался в среднем на 10%.

Сейчас первое место в рейтинге геймеров Новосибирской области занимает корейская игра-шутер в жанре «королевская битва» PUBGMobile. Ее действие разворачивается на острове, а главная задача игроков - победить противников в схватках. Также поколение Z активно погружается в китайскую многопользовательскую военную стратегию ClashofKing. Замыкает тройку рекордсменов стратегическая игра CastleClash, где пользователи строят и защищают свои замки. Средний возраст аудитории самых популярных у новосибирцев игр, согласно данным разработчиков, составляет 12 лет.

Топ-10 мобильных игр, по версии абонентов МегаФона в Новосибирской области:

• PUBG Mobile

• Clash of Kings

• Castle Clash

• Grand Theft Auto: San Andreas

• Legacy of Discord: Яростные Крылья

• Minecraft

• Call of Duty: Mobile

• Heroes Charge

• Battlefield

• Roblox

Интерес жителей области к играм на мобильных устройствах стабильно растет. За последние три месяца они играли в полтора раза больше, чем за аналогичный период в начале года. При этом по объемам трафика на гейминговых платформах в 2021 году новосибирцы заняли третье место по Сибири, уступив жителям Красноярского края и Кемеровской области.

Всего с начала года геймеры из области прокачали сеть МегаФона более чем на 800 терабайт. Половина трафика пришлась на загрузку «тяжелого» игрового контента для ПК и игровых консолей. Скорость передачи данных МегаФона - самая высокая в регионе, по данным исследования международной компании Ookla, - позволяет комфортно играть и скачивать игры с крупнейших цифровых платформ, таких как Steam, PlayStationStore, BlizzardEntertainment, Ubisoft, GameLoft.