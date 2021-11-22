В Новосибирске вынесли приговор женщине, зарезавшей сожителя. Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирске вынесли приговор 50-летней женщине, зарезавшей 60—летнего сожителя. Ее признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Следователи установили, 18 апреля 2021 года фигурантка по делу вместе со своим 60-летним сожителем, а также приятелями находились в квартире по улице Учительская, 2 в Дзержинском районе города Новосибирска. Компания распивала спиртное. На бытовой почве сожители поссорились. Женщина схватилась за нож и не менее 8 раз ударила им мужчину в грудь. От полученных ранений новосибирец умер. Очевидцы вызвали скорую и полицию, — уточнили в ведомстве.

Суд признал сибирячка виновной — ей назначили 9 лет колонии общего режима, добавили в Следственном комитете.

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