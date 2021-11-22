ХК «Сибирь» вырвала победу у минского «Динамо»

Встреча прошла в Минске. Фото: "ХК Сибирь"

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» выиграл минский «Динамо» со счетом 1:2. Встреча клубов состоялась в Минске вечером, 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба местного клуба.

Автором забитых шайб стал Валентин Пьянов с передач Тревора Мерфи и Евгения Чесалина.

Это был очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/22.

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