ХК «Сибирь» вырвала победу у минского «Динамо»

Встреча прошла в Минске. Фото: "ХК Сибирь"
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» выиграл минский «Динамо» со счетом 1:2. Встреча клубов состоялась в Минске вечером, 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба местного клуба.
Автором забитых шайб стал Валентин Пьянов с передач Тревора Мерфи и Евгения Чесалина.
Это был очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/22.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер