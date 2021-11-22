В Мошковском районе «Лексус» столкнулся с двумя машинами. Фото: "АСТ-54".

В Мошковском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП. Там в воскресенье, 21 ноября, столкнулись три машины. Подробности об аварии рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— В 08:35 водитель кроссовера Lexus следовал по трассе Р-255 в сторону Болотного и на 92-м километре при обгоне, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся со встречными Chevrolet Cruze и Toyota Camry, — рассказали в пресс-службе полиции.

Известно, в результате аварии пострадал 38-летний пассажир «Шевроле» — скорая помощь увезла его в больницу.

На кадрах с места аварии, которые появились в соцсетях, видно, две машины в результате аварии вылетели в кювет. А одна с разбитой передней частью осталась посреди трассы.

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