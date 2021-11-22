В Новосибирске эвакуировали торговый центр «МЕГА»

Люди в спешке покидают ТЦ. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске был эвакуирован один из крупных торговых центров «МЕГА». Инцидент произошел в воскресенье, 21 ноября. Об этом рассказали читатели группы «АСТ-54».

— Персонал и посетителей попросили покинуть здание. Спустя сорок минут людям разрешили вернуться обратно, — написали очевидцы.

О причинах эвакуации на данный момент ничего неизвестно.

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