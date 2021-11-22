Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 22 ноября 2021.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 22 ноября 2021 года: сложно проехать по улице Станиславского. Также затруднено движение по улицам Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по улицам Титова, Троллейной и Новогодней. Сложно проехать по улицам Блюхера, Немировича-Данченко и по проспекту Карла Маркса.
На правом берегу пробка сковала Большевистскую улицу — там затруднено движение в сторону Речного вокзала. В пробках стоят водители на улицах Восход, Кирова и Никитина. Движение по улице Бориса Богаткова также затруднено.
По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро понедельника, 22 ноября, достиг 7 баллов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер