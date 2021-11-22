Погода в Новосибирске на 22 ноября 2021 года: плюсовая температура и мокрый снег

Днем в Новосибирске потеплеет до +1 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 22 ноября 2021 года: синоптики обещают снегопады в виде мокрого снега во второй половине дня. На дорогах будет гололедица.

— В понедельник, 22 ноября в первой половине дня будет преимущественно без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха -2...-4 градусов. На дорогах местами гололедица. Днем ожидается потепление до +1 градусов, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура воздуха составит от -3...+2 градусов. Порывы ветра будут от 7-12, но местами до 29 метров в секунду. В отдельных районах области ожидаются метели, местами умеренный снег, мокрый снег. Также на дорогах будет гололедица.

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