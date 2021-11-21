Новосибирец, бросивший беременную невесту, украл телефон у друга

Полиция поймала вора.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Новосибирец отправился в СИЗО за кражу телефона друга стоимостью в восемь тысяч рублей. Подробности рассказали в прокуратуре Калининского района.
— 27-летний подозреваемый выпивал с другом, попросил телефон, чтобы послушать музыку. Друг лег спать, а когда проснулся, то не увидел ни обвиняемого, ни мобильного телефона. Дозвонился собутыльнику, тот признался, что украл смартфон и сдал его в ломбард, а деньги потратил на выпивку. Пообещал выкупить мобильный, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.
Однако через три дня мужчина перестал выходить на связь, и друг пошел в полицию. Подозреваемого задержали, суд вынес решение об аресте из-за условного срока. Ранее подозреваемого судили за аналогичное преступление. Официально мужчина не трудоустроен, до кражи у друга встречался с девушкой, но затем бросил ее беременную и уехал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер