Под Новосибирском у лыжной базы нашли мертвого мужчину

Мужчина пропадал больше недели
Фото: Олег ЗОЛОТО
Пропавший житель села Убинское был найден мертвым в лесу у лыжной базы. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Тело умершего мужчины обнаружили в ста метрах от лыжной базы в Убинском районе: он покончил с собой. Погибшему было 40 лет. Его разыскивали больше недели, с 14 ноября он был заявлен пропавшим без вести, — прокомментировал источник КП-Новосибирск.
Следователи не обнаружили предсмертной записки рядом с телом погибшего. По факту случившегося проводится проверка.
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