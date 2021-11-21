Под Новосибирском у лыжной базы нашли мертвого мужчину

Мужчина пропадал больше недели Фото: Олег ЗОЛОТО

Пропавший житель села Убинское был найден мертвым в лесу у лыжной базы. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Тело умершего мужчины обнаружили в ста метрах от лыжной базы в Убинском районе: он покончил с собой. Погибшему было 40 лет. Его разыскивали больше недели, с 14 ноября он был заявлен пропавшим без вести, — прокомментировал источник КП-Новосибирск.

Следователи не обнаружили предсмертной записки рядом с телом погибшего. По факту случившегося проводится проверка.

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