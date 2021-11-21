В Новосибирске вынесли приговор мигранту, делавшему закладки

Один из подсудимых был ранее судим за незаконный переход границы Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске осудили двух 25-летних мужчин за сбыт наркотиков через закладки. Нарушители продавали их через нескольких интернет—магазинов больше года, но в октябре 2020 года их задержали оперативники. У подозреваемых изъяли гашиш и мефедрон, их поместили под арест и предъявили обвинение. В ходе обысков у них нашли необходимое оборудование для фасовки наркотиков и упаковку для закладок.

— Оба подсудимых не женаты, детей не имеют, рассказали, что занялись наркоторговлей так как не было денег. Первый подсудимый уже был ранее судим за незаконное пересечение границы РФ, другой судимостей не имел. Он раскаялся, активно сотрудничал со следствием и просил о снисхождении, так как хотел создать семью, — сообщила «КП-Новосибирск» старший помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

Бывший нелегальный мигрант на суде сообщил о необходимости ухаживать за больной мамой.

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