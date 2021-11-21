В новосибирском баре избили посетителя

Сибиряк допоздна задержался в одном из баров
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Посетитель пострадал в одном из баров Новосибирска. Инцидент случился около 4.30 утра: об этом сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
— Насколько серьезные травмы получил пострадавший, станет ясно после полного обследования у врачей, — пояснил ситочник КП-Новосибирск.
После драки мужчина поехал домой, а затем обратился в полицию. Сейчас правоохранители проводят проеврку.
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