В новосибирском баре избили посетителя

Сибиряк допоздна задержался в одном из баров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Посетитель пострадал в одном из баров Новосибирска. Инцидент случился около 4.30 утра: об этом сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

— Насколько серьезные травмы получил пострадавший, станет ясно после полного обследования у врачей, — пояснил ситочник КП-Новосибирск.

После драки мужчина поехал домой, а затем обратился в полицию. Сейчас правоохранители проводят проеврку.

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