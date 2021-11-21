Дебошир пнул в лицо полицейского в Новосибирске

Напавшего на полицейского обвинили в мелком хулигнстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяный дебошир пнул в лицо полицейского в одном из отделов полиции в Новосибирске. Инцидент случился в ночь на 19 ноября.

— 35-летний мужчина в состоянии опьянения нанес удар ногой в лицо 23-летнему инспектору ППС. Полицейский обратился в ЦКБ СО РАН с диагнозом ушиб мягких тканей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Нападавший ранее не был судим, на него составили административный протокол за хулиганство.

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