Сибиряк пожаловался на администратора супермаркета, забравшего у него телефон

Сибиряк остался без телефона в супермаркете Фото: Иван МАКЕЕВ

Покупатель лишился телефона в одном из супермаркетов поселка Чаны в Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в экстренных службах:

— Мужчина позвонил с чужого номера и пожаловался, что администратор супермаркета забрал сотовый телефон и не отдает. Заявитель просил вызвать полицию и решил ждать на улице Ленина, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Юристы уверены — администратору грозит служебная проверка, а если телефон не вернут, то и вовсе уголовное дело.

— Все зависит от того, как телефон оказался у администратора. Покупатель мог обронить его. Другая ситуация, когда администратор забирает телефон из рук. Тогда в ситуации должна разобраться полиция, — сообщила новосибирский юрист Инесса Рябинина.

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