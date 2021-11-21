Сибиряк пожаловался на администратора супермаркета, забравшего у него телефон

Сибиряк остался без телефона в супермаркете
Фото: Иван МАКЕЕВ
Покупатель лишился телефона в одном из супермаркетов поселка Чаны в Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в экстренных службах:
— Мужчина позвонил с чужого номера и пожаловался, что администратор супермаркета забрал сотовый телефон и не отдает. Заявитель просил вызвать полицию и решил ждать на улице Ленина, — сообщил КП-Новосибирск источник.
Юристы уверены — администратору грозит служебная проверка, а если телефон не вернут, то и вовсе уголовное дело.
— Все зависит от того, как телефон оказался у администратора. Покупатель мог обронить его. Другая ситуация, когда администратор забирает телефон из рук. Тогда в ситуации должна разобраться полиция, — сообщила новосибирский юрист Инесса Рябинина.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер