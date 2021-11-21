Под Новосибирском соседский пес загрыз 13 куриц у молодой матери

Собака передушила всех кур. Фото: предоставлены героями публикации

Молодая мать Кристина лишилась кур из-за соседской собаки. Пес загрыз 13 птиц в селе Коченево под Новосибирском:

— Три дня назад соседская дворняжка сорвалась с привязи, прибежала к нам и загрызла всех птиц. Соседи сказали, что их собака не виновата. Мама покупала их за 6 тысяч рублей, мы их разводили и продавали, куры несли нам яйца. Для нас это проблема, ведь я в декрете с грудным ребенком, только мама работает, — рассказала КП-Новосибирск Кристина.

Девушка говорит, что соседский пес мешает всей улице, а хозяева почему-то не привязывают его. Небольшая черная дворняжка рвет пакеты с мусором, раньше уже таскала куриц у Кристины. Молодая мать обратилась в полицию.

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