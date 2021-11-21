Новосибирский студент арестован за создание подпольной нарколаборатории в Омске

Студенту всего 19 лет, его подельнику 18. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Омской области

Омские полицейские задержали двух молодых новосибирцев за создание подпольной нарколаборатории. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Омской области:

— Задержанные — двое жителей города Новосибирска в возрасте 18 и 19 лет. Старший — студент третьего курса колледжа, второй — не учится и не трудоустроен. Молодые люди приобрели жилой дом в малонаселенной деревне Павлоградского района Омской области.В ходе обыска из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 157 граммов наркотического средства мефедрон, который фигуранты изготовили в доме и приготовили к дальнейшей фасовке и сбыту через тайники-закладки, — сообщили в полиции.

В ходе обыска оперативники нашли огромное количество оборудования: колбы и емкости разного объема, канистры с различными веществами, противогазы, защитные костюмы, лабораторную посуду, весы, насосы и другие устройства, предназначенные для смешивания химических веществ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотиков группой лиц в особо крупном размере. Суд арестовал подозреваемых.

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