В Новосибирске отреставрировали сталинку с античными колоннами

Строители восстановили исторический облик дома (на фото). Фото: сообщество "ДДТ им. Володи Дубинина".

В Новосибирске отреставрировали дом в стиле сталинского ампира с античными колоннами. на улице Станиславского,4. Жильцы рассказали о том, как они оценивают таконе преображение.

— Мне повезло вдвойне, так как я житель этого дома и работаю в Доме творчества по этому же адресу. Действительно, ремонт фасада сделали качественно и замечательно, но есть и обратная сторона медали. Состояние подъездов оставляет желать лучшего. Не ремонтировались они уже лет 20, даже не было косметического ремонта. Последний раз начали делать ремонт и бросили в самом начале, — рассказал КП-Новосибирск житель дома Виктор Кононенко.

Дом был построен в 1953 году в стиле сталинского ампира, такой же возвели напротив. Сталинка на Станиславского стала украшением Ленинского района, объект попал в книги по истории архитектуры Новосибирска, а местные жители прозвали «домиком». В год постройки сюда переехал Дом пионеров, ныне Дом детского творчества имени Володи Дубинина. В 2001 году здание было признано архитектурным памятником регионального значения.

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