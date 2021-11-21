Учительница из Бердска представит Россию на вокальном конкурсе в Польше

Преподаватель вокала из Сибири попала на престижный польский конкурс. Фото: instagram.com/vocal_school_berdsk/

Учитель детской школы искусств «Берегиня» Лариса Торопчина прошла на международный II вокальный конкурс имени Станислава Йопка и поедет в Варшаву. Об этом сообщило издание «Навигатор».

— Во время подготовки мне было очень трудно: летом тяжело болели пневмонией мои родители. Но верно замечено, что искусство помогает и поддерживает в любом испытании. Отправив свою запись песни на польском языке, я стала просто ждать, — рассказала Лариса Торопчина. — Результаты таких конкурсов — это всегда лотерея! Независимо от итогов, исполнится моя заветная мечта побывать на родине предков и принять участие в таком престижном вокальном состязании.

Организаторы конкурса оценили вокальный номер бердчанки, который помогала готовить концертмейстер Бердской музыкальной школы Марина Зайцева. На конкурсе в Варшаве Лариса исполнит две песни Тадеуша Сыгетыньского: «Варшава» и «Цыц, цыц!». У вокалистки двое детей — с ними на пять дней останется муж.

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